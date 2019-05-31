"Росконтроль" рассказал, какие конфеты "Птичье молоко" попали в чёрный список

По мнению исследователей, одна часть суфле не соответствует наименованию, другая — содержит много транс-изомеров жирных кислот.

Эксперты проверили шесть марок конфет "Птичье молоко" и нашли в них многочисленные недостатки, при этом две марки даже внесли в чёрный список. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на официальном портале "Росконтроля".

В лабораторию попало шесть образцов суфле: "Птичье молоко" ("Рот фронт"), "Птица дивная", "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".

Как отметили специалисты, большинство из десертов не соответствуют традиционной рецептуре. Во многом это обусловлено тем, что товарным знаком "Птичье молоко", а также многими другими классическими советскими названиями кондитерских изделий владеет компания "Рот фронт". Остальным фирмам приходится придумывать другие названия, и, как следствие, они вносят в рецепт изменения, поскольку не обязаны строго его соблюдать.

В результате в составе всех образцов конфет "Птичье молоко", кроме "Птицы дивной", присутствуют растительные масла. При этом "Птичье молоко", сделанное на фабрике "Рот фронт", тоже в этом списке.

Кроме того, в "Волжской птичке", "Коммунарке", "Шарлиз", "Птичьих сказках" содержится кондитерская, а не шоколадная глазурь. Также все образцы, кроме "Птичьего молока" от "Рот фронта", не содержат молочные компоненты в существенном количестве.

В конфетах "Коммунарка" была обнаружена высокая массовая доля транс-изомеров (от общей массы жира) — 2,8%, когда их должно быть в кондитерском жире не больше 2%.

— И, конечно, весьма неприятным известием для покупателей станет то, что протестированные конфеты невкусные. Приятный вкус специалисты отметили только у образца "Птица дивная" и "Птичье молоко", — отметили эксперты.

По их мнению, остальные образцы имеют такие нарекания, как кисловатый привкус, неприятный вкус или вытекающий на поверхность жир. В итоге в чёрном списке оказались "Птичье молоко" от компании "Рот фронт" и "Коммунарка".

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