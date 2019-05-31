В Минздраве заявили, что россияне стали меньше курить

В ведомстве отмечают, что за десять лет снизилось и число подростков, которые употребляют табачную продукцию.

Около 29% россиян продолжают курить, но распространённость табака среди граждан значительно снизилась. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

— Согласно данным ВЦИОМа, распространённость потребления табака (курения сигарет) среди взрослого населения в России снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году, — отметили в ведомстве.

Наряду с этим в России за последние 20 лет увеличился возраст, в котором приобщаться к табаку начинали дети. Если раньше они начинали употреблять табак в десять лет, то сейчас начинают в 13–14 лет. В Минздраве подчеркнули, что число подростков, которые курят, снизилось в два раза за десять лет.

31 мая во всём мире проводится международная акция по борьбе с курением — "Всемирный день без табака". Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание к табачной эпидемии и её смертельным последствиям.

Ранее в пресс-службе российского Минздрава заявили, что около 16% от общего количества смертей в РФ связаны с табакокурением, самыми уязвимыми являются люди старшего возраста.