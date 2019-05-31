Пенсионерка отдала мошенникам 5,8 млн рублей ради компенсации за БАДы

71-летняя пенсионерка из Сургута перевела мошенникам 5,8 млн рублей. Они обещали ей компенсацию за некачественные БАДы, и женщина в течение месяца перечисляла им крупные суммы в ожидании возврата. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.
Все переговоры с пенсионеркой злоумышленники вели по телефону. Один из них представился руководителем контрольно-ревизионной комиссии. Он обещал женщине 146 тысяч рублей за якобы некачественные биологически активные добавки, которые она купила. Но, чтобы получить компенсацию, нужно было внести 31 тысячу рублей в качестве комиссии.
— Заявительница совершила первый денежный перевод. После чего пенсионерке позвонил ещё один "сотрудник контрольно-ревизионной комиссии" и сообщил, что необходимо оплатить налог в 90 тысяч рублей, —говорится в сообщении.
Предлогов заплатить у мошенников было несколько. В итоге женщина за месяц совершила 35 переводов на общую сумму более 5,8 млн рублей. Эти деньги женщина брала в кредит у банков.
Накануне Лайфу стало известно, что полицейские задержали группировку из 60 человек, которые обманывали пенсионеров. По версии полиции, они уговаривали пожилых людей на замену труб водоснабжения по завышенным ценам.
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