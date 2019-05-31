На Украине рассказали, когда может пройти встреча в "нормандском формате"

Читайте также

На Украине рассказали, когда может пройти встреча в "нормандском формате"

11

Фото © РИА "Новости" / Антон Денисов

Очередные переговоры России, Украины, Германии и Франции по Донбассу могут состояться в июле. Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Мы будем готовиться к встрече в нормандском формате. Это может случиться где-то в середине июля. Есть такой план, — заявил Данилюк.

Он отметил, что Украина намерена в ближайшее время изменить состав группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Данилюк также исключил участие главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах по Донбассу в качестве официального представителя страны. В свою очередь Медведчук заявил, что продолжит переговоры по освобождению украинских граждан в России и Донбассе.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×