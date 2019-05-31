МАК заявил, что информации об установлении причин катастрофы SSJ-100 пока нет

Ни МАК, ни другие лица сейчас не обладают достоверной информацией об установлении причин катастрофы "суперджета" в Шереметьево, так как анализ обстоятельств трагедии продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

— В настоящее время ведётся работа по анализу расшифровок и другой информации и над предварительным отчётом о катастрофе, который будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия к установленному правилами 30-дневному сроку, — говорится в сообщении.

При этом комитет уточняет, что мнения отдельных сотрудников не являются "ни информацией, ни позицией МАК".

Напомним, трагедия произошла 5 мая — лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся, в результате погиб 41 человек. Среди версий СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, неисправность судна и погодные условия.

Ранее в МАК сообщали, что промежуточный отчёт о катастрофе может быть опубликован 5 июня.