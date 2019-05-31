Бузова обиделась на дизайнера, который попросил певицу не носить его одежду

Бывшая ведущая проекта "Дом-2" заявила, что отдаст обновки только в том случае, если директор Balenciaga вернёт ей деньги.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова обиделась на креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалия и решила вернуть ему вещи. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак в эфире своего шоу "Осторожно, Собчак" на YouTube рассказала, что некоторые российские и зарубежные бренды не хотят видеть Ольгу Бузову своим клиентом. В частности, она намекнула, что её знакомый "очень модный" дизайнер обратился к ней с необычной просьбой.

— Он мне написал: "Слушай, ты можешь попросить её не носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим, — она везде её надевает и отмечает наш бренд". Я говорю, вы сами как-то, я не могу никак на это точно повлиять. Они не могут ничего сказать, потому что она покупает за свои деньги, носит и гордится, — поделилась Собчак.

Впоследствии оказалось, что телеведущая имела в виду Демну Гвасалия, дизайнера грузинского происхождения. Именно под его началом были созданы кожаная куртка и кроссовки, которые активно носила исполнительница трека "Мало половин".

Бузова в свою очередь отреагировала на сообщение, заявив, что не ожидала от Гвасалия подобного отношения.

— Грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги?! Вопрос риторический! — написала певица.

Кроме того, Бузова отметила, что готова отдать купленные за более чем 300 тысяч рублей вещи в том случае, если ей вернут деньги. Их она собирается потратить "на благое дело".

В этом решении её поддержали не только многочисленные подписчики, но и коллеги по шоу-бизнесу, в том числе Лолита Милявская, Наталья Рудова, Марина Кравец, Виктория Боня и российский дизайнер Белла Потёмкина.

Ранее Лайф писал о другом конфликте между телеведущими. Во время интервью Ксения Собчак упрекнула Бузову в том, что та выступает в маленьких городах и даёт концерты "для бедных".