Зеленский обрадовался, что из спортзала в администрации "хоть гантели не украли"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию, сделанную во время тренировки в спортзале администрации главы государства на Банковой улице в Киеве.
— На Банковой. Хоть гантели не украли, — подписал фото украинский лидер.
На снимке Зеленского также запечатлён глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о пропаже техники, мониторов и серверов из комнаты совещаний в Администрации Президента. Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, комментируя заявление Данилюка, сказал, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю.
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