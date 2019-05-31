Зеленский обрадовался, что из спортзала в администрации "хоть гантели не украли"

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Зеленский обрадовался, что из спортзала в администрации "хоть гантели не украли"

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Instagram/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию, сделанную во время тренировки в спортзале администрации главы государства на Банковой улице в Киеве.

На Банковой. Хоть гантели не украли, — подписал фото украинский лидер.

На снимке Зеленского также запечатлён глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о пропаже техники, мониторов и серверов из комнаты совещаний в Администрации Президента. Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, комментируя заявление Данилюка, сказал, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю.

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