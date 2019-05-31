Планы Киева ввести антироссийские санкции за раскопки в Крыму назвали глупостью

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Планы Киева ввести антироссийские санкции за раскопки в Крыму назвали глупостью

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Фото © РИА "Новости" / Артём Креминский

Планы Киева ввести санкции против России из-за проведения в Крыму археологических раскопок оценили как откровенную глупость. Об этом заявил директор Института археологии полуострова РАН Вадим Майко.

Никакие санкции на археологические исследования повлиять не могут. Это просто откровенная глупость, толку от них нет никакого. Все исследования, которые проводились в Крыму в течение десятилетий, продолжаются, ничего, по сути дела, не поменялось, — заявил Майко РИА "Новости".

Он добавил, что ограничительные меры никак не скажутся на раскопках, ведь они ничего не могут поменять.

Специалисты, которые изучали полуостров, они будут и в дальнейшем его изучать. Археологи как вели раскопки, так и будут вести, — подытожил он.

Накануне в Киеве заявили, что инициируют введение санкций против 28 научных и музейных учреждений России из-за проведения в Крыму археологических раскопок.

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