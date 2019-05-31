Планы Киева ввести антироссийские санкции за раскопки в Крыму назвали глупостью

Планы Киева ввести санкции против России из-за проведения в Крыму археологических раскопок оценили как откровенную глупость. Об этом заявил директор Института археологии полуострова РАН Вадим Майко.

— Никакие санкции на археологические исследования повлиять не могут. Это просто откровенная глупость, толку от них нет никакого. Все исследования, которые проводились в Крыму в течение десятилетий, продолжаются, ничего, по сути дела, не поменялось, — заявил Майко РИА "Новости".

Он добавил, что ограничительные меры никак не скажутся на раскопках, ведь они ничего не могут поменять.

— Специалисты, которые изучали полуостров, они будут и в дальнейшем его изучать. Археологи как вели раскопки, так и будут вести, — подытожил он.

Накануне в Киеве заявили, что инициируют введение санкций против 28 научных и музейных учреждений России из-за проведения в Крыму археологических раскопок.