Шварценеггер зачитал рэп про самого себя, но лучше бы он этого не делал – видео

В мотивационной песне про артиста говорится только хорошее. Однако интернет-пользователи считают, что актёру не стоило выступать в таком амплуа.

Австрийский певец Андреас Габалье выпустил клип Pump it Up — The Motivation Song, посвящённый актёру Арнольду Шварценеггеру. В нём экс-губернатор Калифорнии воодушевлённо читает рэп.

— Я, Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни глубоко и спроси себя, кем ты хочешь быть, — говорится в куплете.

Также Шварценеггер пару раз произносит в треке своё фирменное I'll be back.

В песне у новоявленного рэп-исполнителя много определений. Он и суперзвезда, и живая легенда, и "вечнозелёный". Ещё в клипе используются архивные кадры из жизни 71-летнего артиста.

У видео уже больше миллиона просмотров на YouTube и больше двух тысяч комментариев. Многие уверены, что Шварценеггеру не стоило этого делать.

— Меня от этого чертовски передёрнуло. <...> Это настолько плохо, что даже смешно, — пишет один из пользователей.

Отметим, что сейчас Шварценеггер активно занимается проблемами климата. На днях его компания организовала на эту тему саммит в Вене.