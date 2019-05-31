Шварценеггер зачитал рэп про самого себя, но лучше бы он этого не делал – видео

Читайте также

Шварценеггер зачитал рэп про самого себя, но лучше бы он этого не делал – видео

122

Видео © YouTube / Andreas Gabalier

В мотивационной песне про артиста говорится только хорошее. Однако интернет-пользователи считают, что актёру не стоило выступать в таком амплуа.

Австрийский певец Андреас Габалье выпустил клип Pump it Up — The Motivation Song, посвящённый актёру Арнольду Шварценеггеру. В нём экс-губернатор Калифорнии воодушевлённо читает рэп.

Я, Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни глубоко и спроси себя, кем ты хочешь быть, говорится в куплете.

Также Шварценеггер пару раз произносит в треке своё фирменное I'll be back.

В песне у новоявленного рэп-исполнителя много определений. Он и суперзвезда, и живая легенда, и "вечнозелёный". Ещё в клипе используются архивные кадры из жизни 71-летнего артиста.

У видео уже больше миллиона просмотров на YouTube и больше двух тысяч комментариев. Многие уверены, что Шварценеггеру не стоило этого делать.

Меня от этого чертовски передёрнуло. <...> Это настолько плохо, что даже смешно, пишет один из пользователей.

Отметим, что сейчас Шварценеггер активно занимается проблемами климата. На днях его компания организовала на эту тему саммит в Вене.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×