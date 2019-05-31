Шварценеггер зачитал рэп про самого себя, но лучше бы он этого не делал – видео

Австрийский певец Андреас Габалье выпустил клип Pump it Up — The Motivation Song, посвящённый актёру Арнольду Шварценеггеру. В нём экс-губернатор Калифорнии воодушевлённо читает рэп.
— Я, Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни глубоко и спроси себя, кем ты хочешь быть, — говорится в куплете.
Также Шварценеггер пару раз произносит в треке своё фирменное I'll be back.
В песне у новоявленного рэп-исполнителя много определений. Он и суперзвезда, и живая легенда, и "вечнозелёный". Ещё в клипе используются архивные кадры из жизни 71-летнего артиста.
У видео уже больше миллиона просмотров на YouTube и больше двух тысяч комментариев. Многие уверены, что Шварценеггеру не стоило этого делать.
— Меня от этого чертовски передёрнуло. <...> Это настолько плохо, что даже смешно, — пишет один из пользователей.
Отметим, что сейчас Шварценеггер активно занимается проблемами климата. На днях его компания организовала на эту тему саммит в Вене.
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