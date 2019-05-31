Орлов заявил, что трансграничный мост через Амур позволит увеличить экспорт

Глава Приамурья отметил, что конкурентными преимуществами региона являются сельское хозяйство и продукты переработки.

Автомобильный мост через реку Амур, который соединил российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, позволит увеличить экспорт. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов после церемонии стыковки моста.

— Для нас <...> этот мост — точка роста потенциальная. И, конечно, с помощью моста экспорт только увеличится, — сказал Орлов.

По его словам, конкурентными преимуществами региона являются сельское хозяйство и продукты переработки. Ещё один проект, который может быть связан с экспортом, — строящийся газохимический комплекс.

— Конечно, транспортная инфраструктура имеет принципиальное значение, — подчеркнул он.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее сообщил, что мост через Амур повысит рентабельность инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Напомним, что в пятницу состоялась стыковка российской и китайской частей автомобильного моста через реку Амур. Его длина составляет 1080 метров, а вес — 3,9 тысячи тонн. Строительство началось в 2016 году, а введение в эксплуатацию запланировано на 2020 год. Ежедневно, согласно техническому заданию, по нему смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Лайф публиковал видео стыковки.