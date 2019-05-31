В Южной Корее не подтвердили сообщения о казнях чиновников в КНДР

Власти Южной Кореи пока не могут подтвердить сообщения о казни в Северной Корее спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля. Об этом со ссылкой на представителя Министерства объединения Республики Корея сообщает ТАСС.

— В настоящее время мы не располагаем такой информацией, а в северокорейских официальных СМИ также ничего не сообщалось о расстреле Ким Хёк Чхоля, — заявила собеседница агентства.

Ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщила о казни Ким Хёк Чхоля в марте текущего года после провала переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое. Также издание заявило, что помимо спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении Штатов по обвинению в шпионаже в пользу Вашингтона были казнены несколько представителей МИД КНДР.