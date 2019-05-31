Украина вновь пропустила встречу премьеров СНГ

Украина в очередной раз пропустила заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом заявил председатель исполкома — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, выступая на пресс-конференции по итогам встречи.

По его словам, Киев был приглашён на заседание. Всего же на встрече присутствовали представители десяти стран СНГ.

Как сообщалось ранее, страны СНГ не будут уделять внимания выходу Украины из соглашений Содружества.