Мать девочки-маугли из Москвы поздравила всех с Днём защиты детей

Ранее эксперты НИИ имени Сербского признали женщину невменяемой. Она находится в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка".

Москвичка Ирина Гаращенко поздравила россиян с наступающим Днём защиты детей. Заявление прозвучало в Головинском суде Москвы, где сегодня должно было пройти заседание о лишении родительских прав. Слушания в итоге были перенесены на другую дату, а в конце мама девочки-маугли произнесла фразу, вогнавшую журналистов в ступор.

— Я поздравляю всех с праздником — Днём защиты детей! — заявила она по видеосвязи из психиатрического отделения Бутырки.

Напомним, Ирина Гаращенко находится под арестом после того, как 10 марта спасатели обнаружили её пятилетнюю дочку голодной в квартире среди гор хлама и грязи. Малышку пришлось поместить в больницу.

Ранее эксперты НИИ имени Сербского признали женщину невменяемой. Она находится в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка".