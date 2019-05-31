В Кировской области 14-летнюю девочку убило током после грозы

В городе Луза Приволжского федерального округа 14-летняя школьница погибла от удара током. Об этом говорится на официальном портале Следственного управления СК РФ по Кировской области.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в четверг вечером после грозы, во время которой из-за сильного ветра на дорогу упало дерево, оборвав провода. Согласно версии следствия, девочку поразило электрическим током при попытке поднять провод, лежавший у неё на пути. Тело погибшей было обнаружено возле жилого дома на улице Ленина.

При этом, как отмечается, школьнице пытались оказать помощь сотрудники проезжавший мимо бригады скорой помощи. Однако медикам не удалось её спасти.

По факту происшествия была организована доследственная проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.