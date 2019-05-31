Двое сантехников задохнулись в колодце, который приехали проверить

Канализационный колодец долгое время не вскрывали. В нём скопились газы природного происхождения.

В Нижнем Тагиле два сантехника водоканала задохнулись в канализационном колодце на улице Краснознамённой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В колодце нужно было проверить трубы. Но работники приехали на вызов без необходимого оборудования. У мужчин не было с собой даже лестницы. В итоге один из них во время спуска на глубину 3,5 метра упал на дно. Второй сантехник полез доставать товарища и тоже сорвался.

Из-за того, что колодец давно не вскрывали, внутри скопились газы природного происхождения. Мужчины задохнулись.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве маленькая девочка провалилась в подземную трубу, когда гуляла в парке. Прохожие не стали дожидаться спасателей и сами достали ребёнка.