Песков адресовал Минкульту вопрос об удалении сцен из фильма про Элтона Джона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Министерство культуры РФ вопрос об удалении ЛГБТ-сцен в российской версии фильма "Рокетмен" о музыканте и композиторе Элтоне Джоне.

— Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что вырезали и кто порекомендовал это сделать. Думаю, лучше всё-таки спросить Министерство культуры, — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина журналистам.

Ранее в посте в "Фейсбуке" кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.

В компании "Централ партнершип", которая занимается прокатом картины, объяснили, что изменения были внесены для соответствия картины законодательству России.