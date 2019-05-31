Цена нефти Brent впервые с февраля опустилась ниже $64

Мировые цены на нефть сегодня, 31 мая, продолжают падать. Нефть марки Brent впервые с февраля текущего года достигла отметки в 64 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12:02 по московскому времени стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent падала на 2,08% — до 63,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на топливо марки WTI — увеличивалась на 1,84%, до 55,52 доллара за баррель.

Накануне Лайф писал, что стоимость нефти снизилась после публикации данных о запасах в США. Кроме того, стимулами для падения послужили объявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на все товары из Мексики с 10 июня и торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем.

Напомним, торговый вопрос между США и КНР обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил увеличить пошлины на китайские товары до 25%. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.