В Москве электричка сбила трёх человек, один погиб

В Москве электропоезд сбил трёх мужчин у платформы Электрозаводская, один из них погиб. Об этом сообщили в СКР.
По версии следствия, мужчины пытались проникнуть на станцию через специализированное ограждение, не соблюдая правила нахождения граждан на объектах транспортной инфраструктуры. В результате они попали под электричку.
Один мужчина погиб, другой был доставлен в больницу, третий отказался от госпитализации.
Ранее Лайф писал, что в подмосковных Люберцах электричка сбила насмерть двух человек.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени