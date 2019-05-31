В Москве электричка сбила трёх человек, один погиб

Другой был доставлен в медицинское учреждение, а третий отказался от госпитализации.

В Москве электропоезд сбил трёх мужчин у платформы Электрозаводская, один из них погиб. Об этом сообщили в СКР.

По версии следствия, мужчины пытались проникнуть на станцию через специализированное ограждение, не соблюдая правила нахождения граждан на объектах транспортной инфраструктуры. В результате они попали под электричку.

Один мужчина погиб, другой был доставлен в больницу, третий отказался от госпитализации.

Ранее Лайф писал, что в подмосковных Люберцах электричка сбила насмерть двух человек.