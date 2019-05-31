Песков призвал "очень осторожно" относиться к сообщениям СМИ о С-400 для Ирана

В Кремле призвали "очень осторожно" относиться к сообщениям СМИ о якобы планах поставить российские зенитные ракетные системы С-400 Ирану. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что у него нет информации относительно планов насчёт этой сделки.

Представитель Кремля также предложил уточнить у Bloomberg источник получения данных о том, что Россия якобы отклонила заявку Ирана на приобретение С-400.

При этом ранее СМИ отмечали, что Москва в целом не получала никаких заявок от Тегерана на С-400.