Путин пожелал Ассоциации волонтёрских центров укреплять добровольческое движение

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Путин пожелал Ассоциации волонтёрских центров укреплять добровольческое движение

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Фото © VK / Ассоциация волонтёрских центров

Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетним юбилеем крупнейшую добровольческую организацию страны — Ассоциацию волонтёрских центров. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

За прошедшее время своими благородными гуманистическими идеями ассоциация сплотила десятки тысяч энергичных, неравнодушных людей из разных регионов России, среди которых школьники, студенты, представители самых разных возрастов, профессий, увлечений, — сказано в телеграмме президента.

Российский лидер отметил, что ассоциация внесла впечатляющий вклад в проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и показала огромный творческий потенциал.

Путин подчеркнул, что ассоциации нельзя останавливаться на достигнутом. По словам президента, в России необходимо укреплять добровольческое движение, обогащать палитру его деятельности, а также шире привлекать к подобной работе молодых людей.

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