Путин пожелал Ассоциации волонтёрских центров укреплять добровольческое движение

Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетним юбилеем крупнейшую добровольческую организацию страны — Ассоциацию волонтёрских центров. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

— За прошедшее время своими благородными гуманистическими идеями ассоциация сплотила десятки тысяч энергичных, неравнодушных людей из разных регионов России, среди которых школьники, студенты, представители самых разных возрастов, профессий, увлечений, — сказано в телеграмме президента.

Российский лидер отметил, что ассоциация внесла впечатляющий вклад в проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и показала огромный творческий потенциал.

Путин подчеркнул, что ассоциации нельзя останавливаться на достигнутом. По словам президента, в России необходимо укреплять добровольческое движение, обогащать палитру его деятельности, а также шире привлекать к подобной работе молодых людей.