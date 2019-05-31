Рогозин ответил на запрет Пентагона: Мы готовы пободаться

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет при пусках. Он считает, что США давно проводят политику вытеснения РФ с этого рынка.

— США уже давно проводят политику, чтобы вытеснить Россию с рынка пусковых услуг. Это заключается и в политике демпинга в отношении собственных компаний, как государственных, так и частных, — отметил Рогозин.

При этом глава госкорпорации добавил, что у России есть резерв возможностей, и мы "готовы пободаться" с конкурентами.

Ранее Лайф сообщал, что с 31 декабря 2022 года Пентагон запретит пользоваться услугами России и ряда других государств при космических пусках. В "Роскосмосе" это решение осудили.