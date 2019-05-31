В Госдуме обсудят полный запрет на тонировку авто

Исключение хотят сделать для автомобилей подразделений специального назначения и полиции.

Полный запрет на тонировку частных машин могут обсудить в рабочей группе при Комитете Госдумы РФ по госстроительству и законодательству при участии МВД. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ещё в апреле 2018 года депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил соответствующее предложение в МВД. По его мнению, запрет на тонировку поспособствует повышению уровня антитеррористической безопасности.

На сегодняшний день регламентируются требования к светопропусканию ветрового стекла и боковых стёкол. Согласно техническим правилам Таможенного союза, передняя обзорность водителя, свободная от тонировки, должна составлять не менее 70%. Кроме того, допустима тёмная полоска в верхней части лобового стекла шириной не более 140 мм.

За нарушение правил тонирования стёкол владелец машины привлекается к административной ответственности.