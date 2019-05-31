Захарова призвала Великобританию объясниться из-за информации о пытках Ассанжа

По крайней мере, к такому выводу пришёл представитель ООН, который встретился с австралийцем в тюрьме Белмарш.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию The Times о том, что власти Великобритании длительно подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. Об этом журналистов проинформировал специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, который встречался с австралийцем в тюрьме Белмарш.

По мнению Захаровой, официальный Лондон должен отреагировать на эти сведения.

— Борцы за свободу и права человека что творят-то, — сыронизировала она на странице в "Фейсбуке". — Ждём официальных объяснений Королевства.

Напомним, что, по данным представителя ООН, у Ассанжа "невооружённым глазом" можно наблюдать все симптомы длительного страдания от "психологической пытки": он находится в состоянии стресса и хронической тревожности. Вместе с тем Мельцер обвинил Великобританию, Швецию и США в том, что они совместно организовали "непрекращающуюся кампанию по клевете и запугиванию" в отношении основателя WikiLeaks.

Лайф уже сообщал, что Прокуратура Швеции возобновила расследование уголовного дела в отношении Ассанжа после его задержания в Посольстве Эквадора в Лондоне. Он подозревается в преступлениях на сексуальной почве.

Ранее стало известно, что Ассанж был переведён в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш. По мнению WikiLeaks, здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве в условиях, которые "несовместимы с базовыми правами человека".