Названы районы Москвы с самыми тесными и просторными квартирами

Эксперты назвали районы Москвы с самыми тесными и просторными вторичными квартирами, выставленными на продажу. Об этом сообщает "ИНКОМ-недвижимость".

Первое место в рейтинге районов с наименьшими средними метражами заняли Печатники, где средняя площадь квартиры составляет 41 квадратный метр. На втором месте рейтинга оказалось Гольяново (42 квадратных метра), третье поделили Кузьминки и Вешняки — в этих районах среднестатистическая квартира имеет общую площадь 44 квадратных метра.

А Раменки лидируют среди районов с самыми просторными квартирами. В этом районе на вторичном рынке жилья средняя площадь лота составляет 103 квадратных метра. Также относительно велики метражи квартир, выставленных на продажу в районах Якиманка (101 квадратный метр) и Хамовники (100 квадратных метров).

Ранее Лайф сообщал, что риелторы назвали районы Москвы, где можно дёшево снять квартиру.