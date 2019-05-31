Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения МН-17

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Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения МН-17

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Фото © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

По словам Махатхира Мохамада, сбившая воздушное судно ракета могла принадлежать и Украине.

Расследование крушения на Украине пассажирского Boeing-777, летевшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, было излишне политизировано. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, его слова приводит газета Malay Mail.

Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолёт, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине, — сказал он, выступая на пресс-конференции в Токио.

Сбить самолёт, как подчёркивает Мохамад, могли ополченцы или украинцы, потому что у них тоже есть такая же ракета. По словам премьера, Куала-Лумпур должен принимать участие в изучении чёрных ящиков и он выступает за объективное расследование произошедшего.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, вывезенной на Украину в 1986 году.

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