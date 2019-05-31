Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения МН-17

По словам Махатхира Мохамада, сбившая воздушное судно ракета могла принадлежать и Украине.

Расследование крушения на Украине пассажирского Boeing-777, летевшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, было излишне политизировано. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, его слова приводит газета Malay Mail.

— Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолёт, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине, — сказал он, выступая на пресс-конференции в Токио.

Сбить самолёт, как подчёркивает Мохамад, могли ополченцы или украинцы, потому что у них тоже есть такая же ракета. По словам премьера, Куала-Лумпур должен принимать участие в изучении чёрных ящиков и он выступает за объективное расследование произошедшего.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, вывезенной на Украину в 1986 году.