Зеленский регистрирует бренд "Зекоманда"

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда" в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном портале патентного ведомства.

В базе данных заявок числятся два заявления от Зеленского. 23 марта президент Украины подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда", а 25 марта — на торговые марки Ze, Ze!, Ze2019 и "Команда Зеленского".

Согласно предварительной информации, соответствующие названия будут в дальнейшем использованы в развлекательной и образовательной сферах, рекламной деятельности, телеком-сфере, Интернете и полиграфии.

Напомним, что на днях партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" представила свой логотип.