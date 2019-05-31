Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ

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Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза РФ. На заседании поднимался вопрос ситуации в Идлибе, посещение Казахстана и итоги встречи по искусственному интеллекту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов, — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, Путин рассказал постоянным членам Совбеза РФ о двусторонних встречах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане. Также поднимался вопрос внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

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