СМИ: Ходорковский вывел за границу 51 миллиард долларов

Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 миллиард долларов, затем вложили деньги в новую структуру под названием Quadrum, которая теперь инвестирует в недвижимость по всему миру. Об этом сообщают авторы расследования на телеканале НТВ.

— Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли … деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало 51 миллиард долларов, — утверждают авторы расследования.

Советник генпрокурора России Салават Каримов добавил, что теперь похищенные деньги вкладывают в Quadrum, легализуя их в бизнес.

Утверждается также, что Генпрокуратура РФ уже несколько лет ведет новое следствие в отношении Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.

Как уже сообщал Лайф, Михаил Ходорковский практически сразу после своего освобождения в конце 2013 года получил в Швейцарии вид на жительство категории "B", что предполагает выплату экс-олигархом так называемого паушального налога, который подразумевает заключение специального соглашения между претендентом на ВНЖ и властями кантона об особом (как правило, повышенном) порядке налогообложения. В итоге Ходорковский обосновался в кантоне Санкт-Галлен на востоке страны. Экс-олигарх купил там дом стоимостью 2,2 млн евро.