Минкульт отверг причастность к удалению сцен из фильма об Элтоне Джоне

Министерство культуры РФ не давало рекомендаций по поводу удаления ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен". Об этом сообщил представитель пресс-службы Минкультуры РФ.

— Это исключительно решение компании — прокатчика ленты, — цитирует его ТАСС.

Ранее в посте в "Фейсбуке" кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.

В компании "Централ партнершип", которая занимается прокатом картины, объяснили, что изменения были внесены для соответствия картины законодательству России.