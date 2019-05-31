Роспотребнадзор не собирается запрещать стейки "с кровью" в ресторанах

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Роспотребнадзор не собирается запрещать стейки "с кровью" в ресторанах

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Фото © Flickr / Marco Verch

В Роспотребнадзоре заявили, что не применяли и не могут применять административные санкции в связи с подачей в ресторанах стейков "с кровью". Так в ведомстве прокомментировали предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова официально разрешить российским ресторанам подавать стейки разной прожарки.

В письме руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой отмечается, что предприятиям общественного питания, которые работают по индивидуальным заказам, не запрещалось приготовление таких блюд.

Она подчеркнула, что рестораны обязаны приобретать пищевую продукцию и продовольственное сырьё только у тех поставщиков, которые могут предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил о том, что у Роспотребнадзора есть возможность выписывать штрафы за стейки "с кровью". Также ведомство может приостанавливать работу заведений на три месяца.

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