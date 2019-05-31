В Астрахани должник спрятался от приставов в могиле

Задолженность неплательщика из Южного федерального округа превысила 200 тысяч рублей.

Житель Астраханской области, задолжавший крупную сумму по алиментам, пытался скрыться от судебных приставов в могиле. Об этом сообщается на официальном сайте регионального УФССП России.

Мужчина не платил алименты, его задолженность превысила 200 тысяч рублей. При этом он также игнорировал встречи с судебными приставами и не проживал по адресу регистрации. В итоге неплательщик был объявлен в розыск.

Специалистам удалось установить, что должник работает на кладбище копателем могил. Для проверки информации на место направили сотрудника УФССП. Администратор кладбища пояснил, что в данный момент разыскиваемый человек работает.

— Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая, лёг в разрытую могилу и закрыл глаза. Но после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни, — говорится в сообщении.

Сейчас житель Астраханской области привлечён к административной ответственности. Также в его отношении рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".