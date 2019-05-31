Неизвестный захватил заложников в Цюрихе, есть погибшие

Захватчик — швейцарец, а гражданство двух погибших женщин, которым было 34 и 38 лет, сейчас уточняется.

Трагический инцидент произошёл в пятницу в жилом районе на окраине Цюриха. 60-летний мужчина захватил в заложники двух женщин, забаррикадировался с ними в квартире и угрожал застрелить, передаёт Neue Westfälische.

На место прибыли все экстренные службы, спецназ и переговорщики, с которыми злоумышленник общался через открытое окно. О его мотивах и требованиях не сообщается.

Когда стражам правопорядка удалось проникнуть в квартиру, захватчик выстрелил в себя и обеих заложниц. Несмотря на реанимационные мероприятия, все трое погибли на месте.

Подробности и причины произошедшего выясняет полиция. Известно, что захватчик — швейцарец, а гражданство двух погибших женщин, которым было 34 и 38 лет, сейчас уточняется.