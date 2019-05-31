Порошенко возглавил украинскую партию "Европейская солидарность"

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Решение было принято на съезде партии.
Экс-президент Незалежной заявил, что возглавлять партию для него большая честь.
— Это и большая ответственность, — добавил он.
Порошенко также поблагодарил делегатов за избрание руководителем партии.
Как сообщалось ранее, партия бывшего президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила своё наименование и теперь называется "Европейская солидарность".
Напомним, что внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.
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