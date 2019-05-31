Порошенко возглавил украинскую партию "Европейская солидарность"

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Порошенко возглавил украинскую партию "Европейская солидарность"

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Пётр Порошенко. Фото © AP Photo / Vadim Ghirda

По словам экс-президента Незалежной, быть председателем партии для него большая честь и ответственность.

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Решение было принято на съезде партии.

Экс-президент Незалежной заявил, что возглавлять партию для него большая честь.

Это и большая ответственность, — добавил он.

Порошенко также поблагодарил делегатов за избрание руководителем партии.

Как сообщалось ранее, партия бывшего президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила своё наименование и теперь называется "Европейская солидарность".

Напомним, что внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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