В Москве 15-летняя школьница выстрелила себе в висок, делая селфи с пистолетом

В Москве 15-летняя школьница случайно выстрелила себе в голову из пистолета, когда решила сделать эффектное селфи. Девятиклассница нашла оружие дома у своего молодого человека, пишет "Московский комсомолец".

По информации газеты, девушка осталась в квартире одна, а её бойфренд ушёл на учёбу. По дороге в техникум молодой человек обнаружил, что забыл дома тетрадь, и попросил подругу найти её. Школьница нашла в вещах возлюбленного пистолет и решила устроить фотосессию.

По её словам, оружие самопроизвольно выстрелило, когда она перекладывала его из одной руки в другую. Девушка сама позвонила в экстренные службы, после чего её госпитализировали.

По словам врачей, школьница "родилась в рубашке" — пуля попала в височную область, но прошла по касательной.

Молодой человек, дома у которого девушка нашла пистолет, рассказал правоохранителям, что оружие на хранение отдал ему друг.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье 13-летняя школьница случайно выстрелила себе в лицо из травмата, делая селфи.