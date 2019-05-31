Половина россиян выступила против необычных имён у детей

За последние три-пять лет граждане России слышали такие необычные имена, как Добрыня, Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Есения, Злата, Люцифер, Мирослава, Октябрина, Платон, Россия.

Почти половина жителей России отрицательно относятся к тому, чтобы родители называли своих детей необычными именами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сильнее других отрицательно относятся к необычным детским именам люди старшего поколения — 60% респондентов среди опрошенных в возрасте от 60 лет. У представителей возрастной категории от 18 до 24 лет этот показатель ниже почти в два раза — 32%. Нейтральную позицию проявляет 41% россиян, а положительно относятся 11%.

Согласно результатам опроса, среди самых необычных имён, которые слышали россияне в течение последних пяти лет — Добрыня, Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Есения, Злата, Люцифер, Мирослава, Октябрина, Платон, Россия, Святослав, Ярослава.

Также 64% опрошенных заявили, что называли ребёнка понравившимся именем, а не в честь кого-то. 27% давали своему малышу имя одного из членов семьи, 7% — одного из святых, имя знаменитой личности или исторической персоны — 4% и 3% соответственно. Ещё 2% назвали ребёнка именем персонажа из книги, фильма и сериала, и только 1% — в свою честь.

Ранее в загсе рассказали, какие имена жители России наиболее часто дают новорождённым в последние годы.