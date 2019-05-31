"Квартал 95" придумает пародию на Зеленского, хоть он и "не смешной"

Как скопировать внешность действующего президента Украины, в компании уже придумали.

Студия "Квартал-95" придумает пародию на Владимира Зеленского, несмотря на то что он "не смешной". Об этом в интервью интернет-изданию "Детектор медиа" рассказал бизнес-партнёр Зеленского Борис Шефир.

— Вова не смешной. Его очень тяжело пародировать. Он не говорит глупостей. Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует, — отметил Шефир.

Также совладелец студии сравнил Зеленского с другими политическими деятелями — мэром Киева Виталием Кличко и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. А в отличие от них, считает Шефир, действующий президент Украины не будет "говорить разную чушь" и выделяться "своим андеграундом".

Несмотря на это, в "Квартале-95" уже готовят пародию на лидера Незалежной. По словам Шефира, в студии уже придумали, как повторить его внешний облик, осталось продумать лишь детали концепции.

— Как его вставить в наши программы, мы ещё не понимаем. Скорее всего, он будет эдаким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется. Такая у нас концепция, — пояснил бизнес-партнёр Зеленского.

Ранее Лайф писал, что Шефир призвал отменить закон об украинском языке. По его мнению, это поможет вернуть мир в Донбассе.