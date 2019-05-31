Кузнецова попросила Путина помочь с реформированием детских домов — интернатов

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Кузнецова попросила Путина помочь с реформированием детских домов — интернатов

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Фото © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросила помощи в решении вопроса о реформировании детских домов — интернатов. Её слова приводит Кремль.

Мы выявили грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжёлой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Поэтому мы просим вас дать поручение Правительству РФ и решить этот вопрос с реформированием детских домов — интернатов, — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова также передала российскому лидеру документы о тех домах-интернатах, где детям не была вовремя оказана необходимая помощь.

Напомним, завтра отмечается Международный день детей. Медиафасад Останкинской телебашни украсит праздничная открытка ко Дню защиты детей.

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