Кузнецова попросила Путина помочь с реформированием детских домов — интернатов

Уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросила помощи в решении вопроса о реформировании детских домов — интернатов. Её слова приводит Кремль.

— Мы выявили грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжёлой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Поэтому мы просим вас дать поручение Правительству РФ и решить этот вопрос с реформированием детских домов — интернатов, — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова также передала российскому лидеру документы о тех домах-интернатах, где детям не была вовремя оказана необходимая помощь.

Напомним, завтра отмечается Международный день детей. Медиафасад Останкинской телебашни украсит праздничная открытка ко Дню защиты детей.