Житель Саратова убил жену из-за просьбы оставить ей квартиру после развода

По версии следствия, причиной смерти женщины стало огнестрельное ранение в голову.

В Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве своей супруги. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления СК РФ.

35-летняя врач-эндокринолог пропала 28 мая в Саратове. Последний раз женщину видели, когда она выходила из дома на работу.

Спустя четыре часа в полицию обратился её 38-летний муж с заявлением о пропаже. Следствие отвергло его предположение о том, что жена якобы "загуляла", и возбудило дело об убийстве.

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили мобильный телефон пропавшей в мусорке возле дома её родителей, а собаки-ищейки привели следователей к улице Усиевича. Кроме того, камеры видеонаблюдения показали, что в момент пропажи женщины в автомобиле её супруга находился пассажир.

В результате мужчина признался полиции, что убил жену. На следующее утро он показал следователям, где закопал её тело. По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

По словам знакомых и друзей погибшей, мужчина связал свою жизнь с любовницей, а с супругой собирался разводиться, сообщает "Комсомольская правда". Женщина в свою очередь предложила мужу разделить имущество, в частности оставить ей и их дочери квартиру. По версии следствия, именно это стало главным мотивом преступления.

В настоящий момент правоохранительные органы продолжают допрос свидетелей и проводят ряд экспертиз. Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.