Россия расширила чёрный список представителей ЕС

Соответствующая нота министерства иностранных дел направлена Представительству Европейского союза в РФ.

Москва расширяет чёрный список представителей стран Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

— Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза, — говорится в сообщении ведомства.

МИД отмечает, что Москва пошла на такой шаг из-за односторонних санкций ЕС, которые противоречат международному праву. РФ ранее предупреждала, что "оставляет за собой право на соразмерные ответные действия".