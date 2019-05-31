Мать Дианы Шурыгиной ушла от мужа к молодому бизнесмену

Мать Дианы Шурыгиной, ставшей известной на всю страну после рассказа об изнасиловании во время вечеринки на даче, решила развестись с супругом Алексеем. Наталья уже нашла нового возлюбленного — молодого предпринимателя Игоря Лепёхина, сообщает "Стархит". По данным СМИ, ему немного за тридцать.

— Мне надоело создавать иллюзию счастливой семьи, мы с Лёшей давно живём как друзья, — рассказала Наталья изданию.

35-летняя женщина подчеркнула, что они с мужем сохраняют отношения лишь ради детей. По словам Шурыгиной, её дочь Диана не поддержала решения о разводе и заняла сторону отца.

— Сейчас я влюблена и чувствую взаимность, и это прекрасно, — заявила Наталья Шурыгина, которая перестала скрывать от общественности свой роман.

По данным журнала, в ближайшие дни женщина отправится в родной Ульяновск подавать заявление о разводе.

Напомним, Диана Шурыгина обвинила Сергея Семёнова в изнасиловании на вечеринке. Сначала молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. В январе 2018 года молодой человек покинул колонию досрочно — за хорошее поведение.

Осенью 2017 года Диана вышла замуж. Летом 2018 года стало известно о том, что она сделала аборт.