Мединский прокомментировал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

Глава Минкультуры РФ отрицает вмешательство ведомства в российский вариант киноленты о британском певце.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к удалению сцен из фильма про Элтона Джона "Рокетмен". Фильм, как сегодня стало известно, выйдет в российский прокат без кадров интимной близости между мужчинами и сцен употребления наркотиков.

— Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в плёнке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи, — сказал Мединский РИА "Новости".

Также глава министерства подчеркнул, что не понимает, о чём идёт речь. Ещё он объяснил, что решение — убирать или оставлять сцены в кинолентах — принимают прокатчики. Ранее представитель кинокомпании "Централ партнершип" заявил, что изменения были внесены в фильм "для соответствия картины законодательству РФ".

Картину "Рокетмен" начнут показывать в российских кинотеатрах 6 июня.