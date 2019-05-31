Девочка из России упала с балкона турецкого отеля, засмотревшись на попугая

Маленькая туристка из России упала с балкона турецкого отеля. Инцидент произошёл 29 мая, рассказал "360" отец ребёнка. Девочка получила травмы подбородка и шеи.

— Там маленький такой балкончик. Она облокотилась на стекло [ограждения] и присела. Когда стала вставать, раздался хлопок, стекло рассыпалось и ушло вниз. [Дочка] приземлилась между бордюром и металлической лестницей. Ей разрезало разбитым стеклом нижнюю часть подбородка, под левой рукой всё порезало, — сообщил мужчина.

Добавим, инцидент произошёл, когда ребёнок вышел посмотреть на фотосессию с попугаем, которая проходила внизу на улице.

Первую помощь девочке оказал дежуривший в отеле врач, после чего её доставили в больницу, где зашили раны. Расходы покрыл отель. Сейчас с ребёнком всё в порядке.