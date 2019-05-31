Кинолог посоветовал Медведеву быть построже с подаренным алабаем

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Кинолог посоветовал Медведеву быть построже с подаренным алабаем

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и щенок алабая. Фото © VK / Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова щенка пятнистого алабая. Как воспитывать таких собак, рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Нужна дрессировка, потому что собаки с характером. Чтобы они этот характер не стали проявлять в отношении домашних, нужно умеренно, грамотно "строить", чтобы собака поняла, кто её вожак, хозяин, — заявил специалист в эфире НСН.

Кинолог подчеркнул, что среднеазиатская овчарка выберет себе хозяина, которого будет уважать и ценить. К остальному окружению будет относиться по-разному, в зависимости от воспитания.

Ранее были показаны кадры знакомства главы российского правительства с новым питомцем.

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