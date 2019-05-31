Психолог рассказал, как сокращение новогодних каникул повлияет на россиян

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Психолог рассказал, как сокращение новогодних каникул повлияет на россиян

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Фото © Pixabay

По его словам, для многих граждан это будет хорошим поводом не выходить "за пределы".

Сокращение новогодних выходных вряд ли повлияет на россиян, более того, они этого даже не заметят. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал психолог Павел Жавнеров.

Всегда говорят "это повлияет", но при этом никто никогда не говорит, в каком соотношении. Если мы возьмём январские праздники, если их будет не 10, а 8, получается, влияние меньше 20%. Это окажет влияние, но очень несущественное. Поэтому вряд ли люди это даже заметят, — сказал он.

По словам психолога, для многих граждан это будет хорошим поводом не выходить "за пределы" и отдыхать без вреда для здоровья.

Зачастую многие считают, что длинные выходные позволяют им потом восстановиться, если они начнут много выпивать, есть, то они успеют прочиститься, сделать разгрузочный день и привести себя в форму. Когда они знают, что праздников будет меньше, то будут понимать, что не надо испытывать судьбу, — отметил Жавнеров.

Как сообщалось ранее, в России в 2020 году сократятся новогодние каникулы — они продлятся восемь дней. Это объясняют "техническими причинами".

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