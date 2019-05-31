Милонов призвал не наказывать десантников за купание в фонтанах: Они как дети

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Милонов призвал не наказывать десантников за купание в фонтанах: Они как дети

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Бывшие десантники во время празднования Дня воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Фото © РИА "Новости" / Андрей Стенин

По мнению депутата, следует сделать исключение для служащих воздушно-десантных войск ради традиции.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не вводить штрафы для десантников за купание в фонтанах, поскольку для них это является своеобразной традицией. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Здесь штрафов никаких не нужно. Это традиция. Традиция — это нормально. Так принято. Ну купаются они в фонтанах — это уже стало народным праздником, — приводит слова депутата агентство. — А то, что они песни кричат, в фонтанах купаются — это же как дети. Ну пусть плещутся.

При этом Милонов уточнил, что данное исключение не стоит фиксировать на законодательном уровне, достаточно лишь того, что это правило будет "негласным".

Если это прописать в законе — обязательно найдутся люди, которые будут недовольны, что им не разрешено, — объяснил депутат.

При этом он отметил, что во время празднования Дня воздушно-десантных войск главной проблемой остаётся хамство и драки. По мнению Милонова, необходимо, чтобы в десантуре поняли: бить людей — это неправильно.

Напомним, что День воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. Непременным элементом празднований стало купание десантников в фонтанах и других водоёмах.

А вот Роспотребнадзор предупредил россиян, что купание в фонтанах может грозить простудой и более серьёзными заболеваниями, например, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, а также вирусным гепатитом А.

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