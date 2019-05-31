Милонов призвал не наказывать десантников за купание в фонтанах: Они как дети

По мнению депутата, следует сделать исключение для служащих воздушно-десантных войск ради традиции.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не вводить штрафы для десантников за купание в фонтанах, поскольку для них это является своеобразной традицией. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Здесь штрафов никаких не нужно. Это традиция. Традиция — это нормально. Так принято. Ну купаются они в фонтанах — это уже стало народным праздником, — приводит слова депутата агентство. — А то, что они песни кричат, в фонтанах купаются — это же как дети. Ну пусть плещутся.

При этом Милонов уточнил, что данное исключение не стоит фиксировать на законодательном уровне, достаточно лишь того, что это правило будет "негласным".

— Если это прописать в законе — обязательно найдутся люди, которые будут недовольны, что им не разрешено, — объяснил депутат.

При этом он отметил, что во время празднования Дня воздушно-десантных войск главной проблемой остаётся хамство и драки. По мнению Милонова, необходимо, чтобы в десантуре поняли: бить людей — это неправильно.

Напомним, что День воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. Непременным элементом празднований стало купание десантников в фонтанах и других водоёмах.

А вот Роспотребнадзор предупредил россиян, что купание в фонтанах может грозить простудой и более серьёзными заболеваниями, например, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, а также вирусным гепатитом А.