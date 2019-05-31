Буйный покупатель разгромил "Пятёрочку" c криками "всё оплачу"

Полуголый житель Набережных Челнов за несколько минут перевернул прилавки и проломил потолок.

В Набережных Челнах неадекватный мужчина с криком: "Плачу за всё!" разгромил супермаркет "Пятёрочка". Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах раздетый по пояс мужчина крушит прилавки и подвесной потолок металлическим предметом и кричит кому-то за кадром: "Беги и не останавливайся". Возможно, его пытались усмирить продавцы супермаркета.

Не так давно похожий инцидент произошёл в Рязани. Мужчина крушил всё, что ему попадалось, в магазине косметики и бытовой химии. Продавцы вызвали полицию и заблокировали нарушителю выход из магазина.