Буйный покупатель разгромил "Пятёрочку" c криками "всё оплачу"

В Набережных Челнах неадекватный мужчина с криком: "Плачу за всё!" разгромил супермаркет "Пятёрочка". Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.
На кадрах раздетый по пояс мужчина крушит прилавки и подвесной потолок металлическим предметом и кричит кому-то за кадром: "Беги и не останавливайся". Возможно, его пытались усмирить продавцы супермаркета.
Не так давно похожий инцидент произошёл в Рязани. Мужчина крушил всё, что ему попадалось, в магазине косметики и бытовой химии. Продавцы вызвали полицию и заблокировали нарушителю выход из магазина.
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