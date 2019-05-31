Зеленский уволил главного пограничника Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Незалежной Петра Цигикала. Указ опубликовала пресс-служба украинского лидера.
— Освободить Цигикала Петра от должности главы Государственной пограничной службы Украины, — говорится в документе Зеленского.
Пётр Цигикал стал главным украинским пограничником в июле 2017 года.
Накануне Зеленский внёс в Раду документ с просьбой уволить главу МИД Павла Климкина, руководителя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.
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