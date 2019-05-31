Зеленский уволил главного пограничника Украины

Читайте также

Зеленский уволил главного пограничника Украины

296

Фото © РИА "Новости" / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Незалежной Петра Цигикала. Указ опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Освободить Цигикала Петра от должности главы Государственной пограничной службы Украины, — говорится в документе Зеленского.

Пётр Цигикал стал главным украинским пограничником в июле 2017 года.

Накануне Зеленский внёс в Раду документ с просьбой уволить главу МИД Павла Климкина, руководителя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×