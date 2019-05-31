Зеленский сменил состав СНБО и сам его возглавил

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны страны, а также стал его председателем. Об этом говорится в указе на сайте главы украинского государства.

— Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Зеленский Владимир Александрович — президент Украины, — говорится в документе.

Также в состав СНБО вошли первый замглавы СБУ Иван Баканов, глава Администрации Президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы Администрации Президента Вадим Пристайко и Руслана Рябошапка, а также начальник Генштаба Руслан Хомчак.

А вот соратники бывшего президента Незалежной Петра Порошенко выведены из состава. Так, его покинули бывший глава СНБО Александр Турчинов и экс-глава Администрации Президента Игорь Райнин.