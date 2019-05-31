Ставший звездой "мальчик с лаймом" рассказал Лайфу о любви к цитрусовым

Четырёхлетний Гена из Севастополя, который накануне стал звездой награждения в Кремле, признался Лайфу, что полюбил лайм, от которого ещё вчера забавно скривился и состроил несколько гримас.

На следующее же утро ребёнка от этого фрукта было не оторвать. Сказал, что за день съел аж четыре штуки.

— Целых четыре лайма попробовал. Он кислый, очень, но я его съел. Он мне понравился, — рассказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин 30 мая вручил многодетным семьям ордена "Родительская слава". Выступая перед собравшимися, глава государства заявил, что власти продолжат поддержку семей.