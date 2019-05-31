Житель Башкирии убил дочь-инвалида, которая плачем отвлекала его от планшета

Житель Стерлитамака Евгений Р. убил семилетнюю дочь-инвалида, разозлившись на плач ребёнка. 35-летний мужчина взял девочку за голову и несколько раз ударил о поверхность ванны.

Как рассказала Лайфу подруга матери ребёнка Алёна, изначально отношения Евгения Р. и его супруги Кристины складывались хорошо — мужчина работал, его жена занималась воспитанием дочки. Спустя время в семье родилась вторая девочка, Евгений стал выпивать.

Однажды он воспользовался моментом, когда жена ушла к соседке за солью, и избил маленькую дочку. В результате к трём годам девочка перестала видеть. Позже у Евгения и Кристины родилась третья дочь.

По словам подруги, женщина боялась расстаться с мужем, так как идти ей было некуда. В последнее время семья жила на пособия и детские пенсии. Кристина переживала, что если уйдёт "в никуда", то у неё отнимут детей.

— Ради того, чтобы детей не забрали, она терпела этого урода. Потом начались нападения на неё, на среднюю дочь. Женя просто начал наглеть. Если она не давала ему деньги на выпивку, на гулянки, он просто избивал Кристину, — рассказала Алёна.

Женщина не исключает, что Евгений мог убить дочь, находясь в состоянии наркотического опьянения. Алёна отметила, что младшая дочь пары сейчас находится в больнице — её отец тоже бил.

По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело, подозреваемый сейчас задержан.